الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار على هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المقبل وسبب غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية المتزايدة على الطرق السريعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

وتابعت منار غانم، أن الشبورة تبدأ في الظهور من الساعة 3:00 وحتى 4:00 فجرًا، مما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر الشديد أثناء القيادة والالتزام بتعليمات المرور، مثل استخدام كشافات الشبورة والقيادة بهدوء تام.

ونصحت الأرصاد بتأجيل المشاوير غير الضرورية إلى ما بعد الساعة 8:00 أو 9:00 صباحًا لتجنب التعرض للخطر، مؤكدة أن الشبورة المائية ستستمر حتى غدا الجمعة، بينما ستقل كثافتها تدريجيًا يوم السبت بفعل انخفاض الرطوبة في المناطق الصحراوية.

وبالنسبة للأسبوع القادم، أشارت الأرصاد إلى عودة التقلبات الجوية بدءًا من الأحد، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار على بعض المناطق، مما يتطلب الاستعداد لمواجهة الطقس المتغير.



