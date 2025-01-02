«المركزي للحشائش» ينظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والصحيح لمبيدات الحشائش بكفر الشيخ

يواصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش تنفيذ خطته التدريبية في الموسم الشتوي بإقامة دورته التدريبية المتخصصة في مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ تحت عنوان “الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش” في الفترة من ٥-١ -٢٠٢٥ إلى ٧-١-٢٠٢٥ .

وأكدت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل، أن هذه الدورات تأتي في فترة مناسبة من الموسم الشتوي وهي دورة متخصصة تركز على ما يهم المهندسين الزراعيين والمزارعين في مجال مكافحة الحشائش الشتوية على وجه الخصوص.

وانطلاقاً من دور المعمل المركزي لبحوث الحشائش التوعوي والإرشادي يقوم بهذه الدورة في محافظة كفرالشيخ وهي من المحافظات التي بها تنوع كبير من المحاصيل التي تزرع في الشتاء مثل المحاصيل الاقتصادية المهمة، ويأتي في مقدمتها محصول القمح والبصل وبنجر السكر والفول البلدي والكتان والترمس وغيرها من محاصيل العلف ويأتي على رأسها البرسيم الحجازي والمصري.

وأوضحت خفاجي أنه من الأمور المهمة في عمليه مكافحة الحشائش هو كيفية تطبيق المبيد واستخدامه بطريقة صحيحة حتى يكون آمنًا على المحصول الاقتصادي وفعال في مكافحة الحشائش للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول المنزرع وتقليلا للخسائر التي تسبهها الحشائش لو لم تتم مكافحتها بطريقة علمية تمكن المزارعين من حماية محصوله من التأثير الضار للحشائش.

كما أضاف الدكتور عادل فكار وكيل المعمل المركزي لبحوث الحشائش للإرشاد والتدريب، أن المعمل يولي أهمية كبيرة لمكافحة الحشائش في بداية الموسم الشتوي لأنها الفترة المناسبة لمكافحة الحشائش، والتي تكون بداية من الزراعة حتى عمر خمسين يوما من زراعة المحصول وأن التأخير في إجراء عملية مكافحة الحشائش بعد مرور شهرين من عمر المحصول يعتبر إجراء وقائي الهدف منه عدم إضافة بذور جديده الي التربه لكن تكون الخسارة في الإنتاج قد حصلت بالفعل لذلك يهتم المعمل أن يعي المزارعين باهميه إجراء عملية مكافحة الحشائش في الفترة المناسبه من عمر المحصول.

وقال الدكتور عادل فكار وكيل المعمل أن الدورة تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة في مديريه الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها وكذلك كبار المزارعين لإيصال توصيات مكافحة الحشائش الشتوية إلى أكبر شريحة من العاملين بالزراعة.

وتتناول الدورة أنواع الحشائش والخسائر التي تسببها وطرق مكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والخضر والبساتين وكيفيته استخدام المبيدات بطريقة تجعلها أكثر أمنا والحصول على أعلى نسبة مكافحة.