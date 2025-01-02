أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير في السوق المصرية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025، في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق والصاغة المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب قبل احتساب دمغة أو مصنعية نحو 3730 جنيها لجرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3197 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2493 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2634.04 دولار.