خاص|اتحاد الكرة يعد تقرير لتغيير لائحة دوري الكرة النسائية.. التفاصيل كاملة

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إعداد تقرير لتغيير عدد من بنود اللائحة الخاصة ببطولة دوري الكرة النسائية، وذلك بعد مطالبة العديد من الأندية بتغيير أكثر من بند بعد انسحاب أكثر من فريق من الدوري، وتحقيق عدد من الفرق الفوز بفارق أهداف كبيرة بعكس فرق أخرى لم تستطع إحراز أهداف كثيرة.

تغيير بند حسم اللقب بـ"فارق الأهداف"

وأكدت المصادر، أن من أهم البنود التي سيتم تغييرها في اللائحة هي المادة الثالثة والخاصة بـ"الترتيب العام ونظام الصعود والهبوط"، حيث تنص هذه المادة على أن يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق بحيث يتصدر المسابقة صاحب أعلى عدد من النقاط، وفي حالة تساويها يتم حسم اللقب من خلال الأهداف المسجلة، وهذا تسبب في كثرة الانسحابات التي تشهدها المسابقة، بالإضافة لأن هناك فرقا يمكن أن تفوز بعدد كبير من الأهداف فبالتالي ينسحب الفريق المنافس من منتصف اللقاء.

الأندية تطالب بتغيير عدد من بنود لائحة الكرة النسائية

وهو الأمر الذي أثار انزعاج عدد من الأندية مطالبين بضرورة تغييره، نظراً لأن الموسم الجاري يعد أول صورة لدوري السيدات بعد رجوعه، ويؤثر على الفرق أصحاب الأهداف القليلة.

وتعد أندية الأهلي والزمالك ومسار ووادي دجلة والاتحاد السكندري من أبرز الأندية التي تلح على تعديل لائحة بطولة دوري الكرة النسائية للحد من انسحابات الفرق بمباريات الدوري.

وترغب الأندية في خوض مسابقة دوري الكرة النسائية بنظام ولوائح وتطبيق قوانين لذلك خاطب الأهلي أكثر من مناسبة اتحاد الكرة من أجل التعديل.

وأشارت المصادر، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إعادة مراجعة اللائحة وهناك أكثر من بند سيتم تغييره بالفعل لتشكيل دوري أفضل في ملف الكرة النسائية.

عرض تقرير بنود دوري الكرة النسائية خلال جلسة الاتحاد المقبلة

وأوضحت المصادر، أنه سيتم عرض هذه التغييرات في جلسة الاتحاد المقبلة برئاسة هاني أبو ريدة لاتخاذ خطوات سريعة، ومخاطبة الأندية مرة أخرى والموافقة على اللائحة الجديدة واعتمادها.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم الكرة النسائية، وفرق الكرة النسائية بجميع الأندية منعا لحدوث أي مشاكل مثل التي طالت الدوري الجاري من انسحابات.

وكان قد اشتكى العديد من الأندية المصرية على عدم اتخاذ الاتحاد المصري قرارات سريعة بشأن تغيير لائحة الدوري، مطالبين الاتحاد بضرورة التعاون وسرعة تغيير بعض بنود لائحة الكرة النسائية.