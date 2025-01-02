فرض حظر التجوال في مدينة حمص بسوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنّها تنفذ عملية تمشيط واسعة بأحياء حمص بالتعاون مع إدارة العمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، فرض حظر التجوال في مدينة حمص.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حظر التجول في تلبيسة بريف حمص، خلال تنفيذ حملة لملاحقة مطلوبين، أول أمس الثلاثاء.

وسبق أن أعلن عن تطبيق حظر تجول في مدينة دمشق من الرابعة عصرًا حتى الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، وذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: «انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد».