سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 2 يناير 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 يناير 2025 في البنوك المصرية خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء حصول مصر على الشريحة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وسجل سعر الدولار نحو 50,77 جنيه للشراء، 50,90 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,79 جنيه للشراء، 50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,79 جنيه للشراء، 50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,80 جنيه للشراء، 50,90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.