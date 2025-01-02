تداول 17 ألف طن و1121 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1121 شاحنة و50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 589 شاحنة و43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 532 شاحنة و7 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي أمل، دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، أمل وAlcudia Express ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و310 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2885 راكبا بموانيها.