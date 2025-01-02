ارتفاع عدد ضحايا حادث الهجوم المسلح بالجبل الأسود لـ 10 أشخاص ومقتل المهاجم

أعلن وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، دانيلو سارانوفيتش، مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم على يد مسلح قبل وفاته متأثرا بجراحه بعد محاولته الانتحار.

وقال سارانوفيتش في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرجل الذي حددته الشرطة باسم ألكسندر مارتينوفيتش (45 عاما) حاول الانتحار بالقرب من منزله في بلدة سيتينيي وتوفي متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأوضح قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش للصحفيين أن الشرطة حاصرت مطلق النار وعندما أمرته بإلقاء سلاحه أطلق النار على رأسه وتوفي متأثرا بجراحة أثناء محاولة نقله للمستشفى.. مشيرا إلى أن المسلح خطف أرواح عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم قاصران من عائلة "فوليتيتش" التي تملك المطعم حيث وقع إطلاق النار في قرية باجيس قرب بلدة سيتينيي.

