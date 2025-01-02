وكالة تاس: صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 14% في 2024

أعلنت وكالة تاس، اليوم الخميس، أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 14% في 2024، وفقا لما افادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، كانت قد أفادت وكالة "تاس" بناءً على بيانات شركة "غازبروم" والشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (ENTSOG) أن صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 15%، حيث بلغت 26.52 مليار متر مكعب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024.

مقارنة مع السنوات السابقة

وفقًا للبيانات، وصلت إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا خلال نفس الفترة من عام 2023 إلى نحو 23 مليار متر مكعب، بينما بلغ إجمالي الإمدادات خلال العام 2023 حوالي 28.15 مليار متر مكعب وفق "غازبروم" وENTSOG، وتقدّرها منتدى الدول المصدرة للغاز بنحو 27 مليار متر مكعب.

ووفق وكالة الطاقة الدولية، تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ السبعينيات خلال عام 2023، مسجلة 45 مليار متر مكعب. في أكتوبر 2024، بلغ إجمالي الغاز المُضخ إلى أوروبا 2.8 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2.7 مليار متر مكعب في سبتمبر و2.74 مليار متر مكعب في أكتوبر 2023.

تفاصيل الزيادة حسب المسارات

عبر أوكرانيا : ارتفعت الإمدادات إلى دول أوروبا الغربية والوسطى إلى 12.85 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2023. وفي أكتوبر، سجلت زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بشهر سبتمبر، و1.2% مقارنة بأكتوبر 2023، لتصل إلى 1.3 مليار متر مكعب.

: ارتفعت الإمدادات إلى دول أوروبا الغربية والوسطى إلى 12.85 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2023. وفي أكتوبر، سجلت زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بشهر سبتمبر، و1.2% مقارنة بأكتوبر 2023، لتصل إلى 1.3 مليار متر مكعب. عبر خط أنابيب الغاز التركي: زادت الإمدادات إلى جنوب وجنوب شرق أوروبا بنسبة 25% لتصل إلى 13.66 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024. وفي أكتوبر، ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بسبتمبر، و3.5% مقارنة بأكتوبر 2023، لتصل إلى 1.49 مليار متر مكعب.

تقديرات النمو

منتدى الدول المصدرة للغاز أشار إلى زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بمقدار 3 مليارات متر مكعب بين يناير وسبتمبر 2024. أما وكالة الطاقة الدولية فقدرت الزيادة بنسبة تجاوزت 10%، أي أكثر من 2 مليار متر مكعب.