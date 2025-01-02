«المزاحمية» رواية للشاعر سمير الأمير الأولى بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك الشاعر سمير الأمير في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بروايته الأولى "المزاحمية" التي تصدر عن دار نفرتيتي للنشر.

تدور الرواية حول تجربة السفر لإحدى دول للخليج في بداية التسعينيات، وترصد علاقة مدرس مصري بالمغتربين من مصر ومن البلاد العربية، كما ترصد رؤياه لأهل البلدة وطبيعتهم وعاداتهم وكذلك علاقته بطلابه وصدامه معهم ثم استيعابه وتكيفه معهم واكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بينهم وبين الطلاب في مصر.

تتناول الرواية أيضا ارتباطه بصداقات قوية مع بعض أهل البلدة ممن يعرفون مصر جيدا ويحتفظون لها بمكانة كبيرة وكذلك رصده الفروق بين الحياة في الوادي والحياة في البادية وطبيعة العلاقة المعقدة لأهل نجد بالوافدين للعمل من الدول العربية .

ثم تتطرق لبعض المشكلات الناشئة من الرغبة بجمع المال التي قد تدفع الإنسان للتنازل عن مبادئه، ثم نصل عبر أزمة البطل إلى للحظات مفصلية تخص السؤال الأهم في حياته حين كان ابنه على وشك دخول المدارس وقراره بالعودة لمصر لرغبته في أن يتعلم الابن بمدارس مصر عوضا عن تعريضه للمشكلات التي يعانيها الطلاب الوافدين في مدارس نجد.

وفي هذا الإطار العام للسفر والعودة يتم تناول بعض مشكلات المثقفين في مصر ومدى انعكاسها على حياته في الغربة.

وفي أثناء كل تلك الأحداث نتعرف على طبيعة علاقة البطل بمثقفي وسط البلد، حيث يجعل الشاعر من حياة "علي" بطل الرواية في مصر خلفية مؤثرة في قرارات الرحيل والعودة وفي حسم تردده حيال قضايا تتجاوز موضوع الغربة إلى آفاق أكثر شمولية تدفعه لتأمل مصيره ضمن المصير العام للوطن بأكمله.