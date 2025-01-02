اليوم.. طقس بارد وغائم بالبحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، في محافظة البحيرة اليوم الخميس، حيث يُتوقع أن يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا نهارًا، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يُتوقع تشكل الشبورة المائية التي قد تتحول إلى ضباب في الساعات الأولى من الصباح، مع تقليل فرص هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم باردًا وغائمًا جزئيًا نهارًا، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1 متر و1.50 متر، مع سرعة رياح تصل إلى 22 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، إلى 18 درجة مئوية، في حين تصل الدرجة الصغرى إلى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2-1-2025، في جميع المحافظات المصرية وهي كالتالي: