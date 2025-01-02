الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة البرازيلي إيفرتون.. مليون و100 ألف دولار راتب سنوي

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح فريق بانيك أوسترافا التشيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم خط الهجوم بصفقة اجنبية من العيار الثقيل.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من الأهلي مع اللاعب البرازيلي وناديه التشيكي للوصول إلى اتفاق حول الصفقة التي يسابق الأهلي الزمن لحسمها في الميركاتو الشتوي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي إنه تم التواصل مع اللاعب في الساعات الماضية للوصول إلى اتفاق على البنود الشخصية مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير الجاري في الوقت الذي تجري مفاوضات مع إدارة نادي بانيك أوسترافا التشيكي خاصة أن اللاعب البرازيلي مرتبط بعقد مع ناديه.

وكشف موقع "InFotbal.cz" التشيكي أن إيفرتون المتواجد حاليا في بلاده البرازيل أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق "زووم" للحديث حول بنود العقد والراتب السنوي في انتظار إنهاء المفاوضات مع النادي التشيكي.

وقال التقرير أن إيفرتون دا سيلفا توصل إلى اتفاق مع الأهلي بالحصول على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة على أن يزيد الراتب بواقع 150 الف دولار سنويا.

وذكر الموقع التشيكي أن نادي وبانيك أوسترافا التشيكي طلب الحصول على 3 ملايين يورو لبيع اللاعب البرازيلي للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

من هو البرازيلي إيفرتون؟

وبدأ إيفرتون دا سيلفا مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في البرازيل في 2016 ثم خاض تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في سلوفاكيا عام 2019.

وتنقل إيفرتون صاحب الـ28 عاما بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

لعب الجناح البرازيلي خلال الموسم الحالي 22 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 6 وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا سجل خلالها 27 هدفا وصنع 12.

و تبلغ قيمة اللاعب البرازيلي السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت 3 مليون دولار وخلال مسيرته الكروية خاض دا سيلفا 240 مباراة، تمكن من تسجيل 67 هدفًا، وساهم في صناعة 22 هدفًا.