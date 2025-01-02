وفد من الإدارة المركزية للأمراض المدارية يزور صحة شمال سيناء

استقبل الدكتور اسامه سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء فريق من الإدارة المركزية لقطاع الشئون الوقائية لمكافحة الأمراض المدارية وناقلات الأمراض بوزارة الصحة صباح اليوم الخميس، بديوان عام المديرية وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة أن زيارة الإدارة المركزية للأمراض المدارية لقطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة إلى شمال سيناء خطوة هامة في جهود مكافحة الأمراض المدارية وناقلات الأمراض بالمحافظة نحو مستقبل صحي أكثر إشراقا.

وأوضح الدكتور أسامة أن زيارة الدكتور عبدالعزيز محمد شوقي والمهندس محمود أحمد محمود. والفريق المعاون من الوزارة تهدف إلى تقييم الوضع الوبائي، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الأمراض.

وأكدت الدكتورة سلوى نجاح مدير إدارة الأمراض المدارية انه تم المرور على أعمال الملاريا البلهارسيا ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض في الشيخ زويد العريش وبئر العبد وتقديم الدعم الفني اللازم للمحافظة على مستوى عالٍ من الجودة في برامج مكافحة الأمراض، وتوفير الخبرات والتقنيات الحديثة من قبل الإدارة المركزية بوزارة الصحة.

وأشار المهندس محمد احمد عبد الهادي رئيس قسم ناقلات الأمراض ان الزيارة ساهمت في تحقيق نتائج ايجابيه وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، وتحسين الصحة العامة.