أوكرانيا: روسيا فقدت 1370 جنديًا في الـ24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي الخسائر القتالية للقوات الروسية في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 2 يناير 2025 ما يقدر بنحو 792170 جنديًا، بما في ذلك 1370 قتلوا أو جرحوا في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على "فيسبوك".

كما دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 9676 دبابة روسية، و20056 مركبات قتالية مدرعة، و21552 أنظمة المدفعية، و1032 أنظمة الدفاع الجوي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية اليوم الخميس.

وأيضا تم تدمير 369 طائرات حربية، و330 طائرة هليكوبتر، و3003 صواريخ كروز، و28 سفن حربية وغواصات.