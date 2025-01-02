مسئول أمني سوري: عملية التمشيط في حمص تستهدف فارين من قبضة العدالة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر أمني، بأن وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع القيادة العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص.

تفاصيل العملية

وأوضح المصدر أن هذه العملية تهدف إلى البحث عن مجرمي الحرب والمتورطين في ارتكاب جرائم، ممن رفضوا تسليم أسلحتهم أو مراجعة مراكز التسوية.

وأضاف المسؤول الأمني: "وزارة الداخلية تناشد سكان أحياء وادي الذهب وعكرمة بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع، والتعاون الكامل مع القوات الأمنية حتى انتهاء العملية أو صدور تعليمات جديدة بشأن حرية التنقل".

أهداف العملية

وأشار المصدر إلى أن حملة التمشيط تستهدف بشكل أساسي مجرمي الحرب والفارين من العدالة، إلى جانب العثور على ذخائر وأسلحة مخبأة في المناطق المستهدفة.