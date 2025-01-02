وزارة الدفاع التايوانية: رصد تحركات صينية جوية وبحرية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، رصد تحركات صينية جوية وبحرية حول الجزيرة، حيث رصدت 22 طائرة عسكرية صينية بمحيط الجزيرة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية، وذلك على خلفية بيعها أسلحة لتايوان.

وأجرى المكتب الرئاسي التايواني أول مناورات حربية على الإطلاق، الخميس الماضي، في إشارة إلى تصاعد التوترات مع بكين، حيث تحاكي هذه التدريبات تصعيدًا عسكريًا مع الصين.

وفي اجتماع لجنة مرونة الدفاع للمجتمع بأكمله في تايوان، قال الرئيس لاي: "يجب على المجتمع التايواني أن يسابق الزمن لبناء القدرات التي يمكنها مواجهة تهديدات الكوارث واسعة النطاق وردع عدوان العدو".

واستمرت المناورات ثلاث ساعات، بمشاركة الحكومات المركزية والمحلية، فضلا عن الجماعات المدنية، حيث قال لاي إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك السيناريو الذي تكون فيه تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي "على وشك الصراع" وحرب "شديدة الشدة" في المنطقة الرمادية.