بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق العلمين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالحسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي وادى النطرون العلمين بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير الأمن، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق العلمين بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص بالكيلو 17 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وأخطرت النيابة العامة بوادى النطرون التى انتقلت لمكان الحادث وتم عمل المعاينة اللازمة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين فى الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: "محمود عبد المنعم عياد، 40 عاما ومقيم الإسكندرية ومايكل فلى عزمى، 34 عاما، مقيم القليوبية ومحمود فتحى عبد اللطيف، 37 عاما مقيم الجيزة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "محمد فهيم إسماعيل أبو على، 35 عاما، مقيم القاهرة بكسر مضاعف بالساق اليسرى ومحمد محمد أحمد، 45 عاما، ومقيم سوهاج باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد عرفة رمضان، 25 عاما، مقيم القليوبية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإسماعيل هانى إسماعيل، 20 عاما، مقيم القاهرة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثث الثلاثة والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.