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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سقوط عشرات الشهداء والمصابين واغتيال قائد شرطة غزة مع أحد معاونيه

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للعديد من المناطق في قطاع غزة في اليوم الـ 454 من العدوان، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية الخميس.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين في الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في غزة وصل منها 12 شهيدا و 41 مصابا إلى المستشفيات.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال إلى 45553 شهيدا، بالإضافة إلي إصابة 108379 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

واستشهد 11 فلسطينيا، من ضمنهم 5 أطفال وامرأتان و 12 إصابة جراء قصف مقاتلات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وعرف من شهداء المجزرة اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في غزة ومساعده العميد حسام مصطفى شهوان "أبو شروق".

وكانت مقاتلات الاحتلال قصفت تجمعا للفلسطينيين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس ما أدي إلي استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 2 آخرين.

كما استشهد 9 فلسطينيين في قصف شقة سكنية لعائلة السويركي وتجمع للفلسطينيين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لجزء من جباليا البلد وأحياء بمدينة غزة.

واستشهد الشقيقان حمزة وياسين عوني الشيخ في قصف إسرائيلي على شمال غزة.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع دون الإبلاغ عن إصابات.

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