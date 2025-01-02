فلسطين.. آليات جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه والطواقم الطبية انتشلت عدد من الشهداء والمصابون باستهداف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس ولم يتم حصر عدد الشهداء والمصابين حتى الآن.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا، شرق طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وجرفت الممتلكات العامة داخل البلدة، وشملت أعمدة الإنارة والأشجار.