السفير البولندي لدى موسكو: ستغلق القنصلية العامة البولندية في بطرسبورج

قال السفير البولندي في روسيا، كرزيستوف كراجيفسكي، إنه سيقام الحفل الختامي للقنصلية العامة لبولندا في بطرسبورج في 8 يناير، لتغلق رسميا في هذا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن السفير البولندي لدى روسيا كرزيستوف كراجيفسكي، قوله: "إن الحفل (إغلاق القنصلية )، من المقرر عقده في 8 يناير".

كما ذكرت إذاعة "RMF FM" أن "السفير كان بخيلا جدا في الكلام، قائلا إنه لا يريد الكشف عن تفاصيل سيناريو هذا الحفل".

وأضافت: "لقد اقتصر على القول بأن مغادرة (موظفي القنصلية) جارية بالفعل".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق أنها أمرت القنصلية البولندية في بطرسبورج، بإغلاق أبوابها، ردا على إغلاق بولندا القنصلية الروسية في مدينة بوزنان البولندية.

وقررت وزارة الخارجية الروسية إلغاء الموافقة على تشغيل القنصلية العامة البولندية في بطرسبورج اعتبارا من 10 يناير 2025.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أيضا أنه بناء على "مبدأ المعاملة بالمثل"، تعلن أن ثلاثة موظفين دبلوماسيين في القنصلية العامة البولندية في بطرسبورج أشخاص غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل الموعد المحدد.

وسبق أن تعرض ثلاثة دبلوماسيين روس في بوزنان لنفس العقوبات.