بايدن: التحقيقات تبحث احتمال وجود علاقة بين حادثي نيو أورلينز وبرج ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التحقيق بشأن هجوم نيو أورلينز مستمر ويجب عدم استباق النتائج.

وأضاف بايدن في كلمة حول الحادثة إن هناك تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين هجوم نيو أورلينز وحادثة احتراق شاحنة قرب فندق ترامب في لاس فيجاس.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب شركة "تسلا"، رجّح أن يكون هنا ارتباط بين الحادثين، كما رجّح أن يكون الحريق في شاحنة "تسلا" في لاس فيغاس "إرهابيا".

وقال عبر حسابه في "إكس" أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة ما بين استئجار شاحنة Cybertruck والقنبلة الانتحارية F-150 في نيو أورليانز.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن التحقيقات تتجه إلى التأكد مما إذا كان هجوم نيو أورليانز الدامي، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، مرتبطا بتنظيم "داعش" المتشدد.

ونقلت شبكة "آيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن مصادر قولها إن "التحقيقات تركز على ما إذا كان منفذ هجوم نيو أورليانز مرتبطا بداعش".