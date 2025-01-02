الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 مسيرة أوكرانية في أجواء خمس مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات روسية.

وأوضحت في بيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي 14 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء خمس مقاطعات روسية".

وأضافت: "في الفترة من الساعة 20:00 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرتين في أجواء بيلغورود، وأربعة في أجواء فورونيج، وخمسة مسيرات في أجواء روستوف، واثنتين في أجواء تولا، وواحدة في أجواء أوريول".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية، وتتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، ما يؤكد حسب ما أعلنت موسكو ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية.

ولا يزال نظام كييف يتكبد خسائر فادحة، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر يوم الأربعاء بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1050 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 الساعة الأخيرة.