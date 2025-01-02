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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا، شرق طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وجرفت الممتلكات العامة داخل البلدة، وشملت أعمدة الإنارة والأشجار. 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف عددا من المباني السكنية شمالي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بعدد كبير من الآليات العسكرية، وسط أنباء عن الدفع بالآليات لهدم منزل شرقي المدينة.

فلسطين 10 شهداء قصف اسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس