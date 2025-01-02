استطلاع يظهر أن 16% من الألمان يتوقعون إعادة انتخاب شولتس

أظهر استطلاع أجراه معهد INSA لصحيفة "بيلد" أن 16% فقط من الألمان يتوقعون إعادة انتخاب أولاف شولتس كمستشار بعد نتائج الانتخابات المبكرة المقبلة.

وأظهر استطلاع أن حوالي نصف السكان الألمان 49% يتوقعون انتصار كتلة المعارضة المكونة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. ويعتقد 53% أن فريدريش ميرتس، الذي يقود انتخابات الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، سيصبح المستشار الجديد.

ويعتقد 15% من المشاركين في الاستطلاع أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني سينتصر. وتؤمن نسبة صغيرة للغاية من السكان الألمان بانتصار الأحزاب الأخرى.

ولم يستطع حوالي ثلث المستطلعين (32%) التنبؤ بمن سيصبح المستشار المقبل، ولم يستطع 21% من المستطلعين توقع الحزب الذي سيفوز في الانتخابات.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر، وشمل 1002 مواطن ألماني.

وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في وقت سابق حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير المقبل.