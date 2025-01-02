إيلون ماسك يعلق على انفجار سيارة «سايبرترك» أمام فندق ترامب في لاس فيجاس

نشر المياردير الأمريكي إيلون ماسك تدوينة مساء الأربعاء، علق من خلالها على انفجار سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب في لاس فيجاس.

وقال الملياردير الأمريكي مالك شركة "تسلا" بشأن الحادثة: "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذه المسألة الآن وسننشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نعلم أي شيء".

وأضاف إيلون ماسك: "لم نشهد شيئا كهذا من قبل".

وذكر في تدوينة ثانية أن انفجار شاحنة "سايبرترك" في فندق ترامب كان بسبب ألعاب نارية كبيرة في صندوق الشاحنة وليس السيارة نفسها.

وتابع ماسك قائلا: "لقد تأكدنا الآن أن الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/ أو قنبلة تم حملها في صندوق الشاحنة المستأجرة ولا علاقة لها بالمركبة نفسها".

وأكد أن جميع بيانات القياس عن بعد للمركبة كانت إيجابية وقت الانفجار.

كما أفاد أيضا بأنه يبدو من المرجح أن يكون عملا إرهابيا، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "Cybertruck" والقنبلة الانتحارية F-150 في نيو أورليانز من "Turo" وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما.

وقالت شبكة "nbc news" الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب 7 آخرون في انفجار شاحنة من طراز "تيسلا سايبرترك" أمام المدخل الرئيسي لفندق ترامب في لاس فيجاس.

ووثق مقطع فيديو نشره أحد المتواجدين بفندق ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة، ويسمع في المقطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.

كما وثقت مقاطع أخرى الدخان يتصاعد وألسنة اللهب تلتهم السيارة.

Appears likely to be an act of terrorism.



Both this Cybertruck and the F-150 suicide bomb in New Orleans were rented from Turo. Perhaps they are linked in some way. https://t.co/MM6ehJO3SG — Elon Musk (@elonmusk) January 1، 2025