شاهد لحظة انفجار سيارة «تسلا سايبرترك» أمام فندق ترامب في لاس فيجاس.. فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقاطع فيديو وثقت لحظة انفجار شاحنة من طراز "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وقالت شبكة "nbc news" الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب 7 آخرون في انفجار شاحنة من طراز "تيسلا سايبرترك" أمام المدخل الرئيسي لفندق ترامب في لاس فيجاس.

ووثق مقطع فيديو نشره أحد المتواجدين بفندق ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة، ويسمع في المقطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.

كما وثقت مقاطع أخرى الدخان يتصاعد وألسنة اللهب تلتهم السيارة.

هذا، وأفادت شبكة "ABC" الأمريكية نقلا عن مسؤول مساء يوم الأربعاء، بأن السلطات تتعامل مع انفجار شاحنة "سايبرترك" أمام فندق ترامب بلاس فيجاس على أنه عمل إرهابي محتمل.

وذكر مسؤول مطلع على التحقيق لشبكة "ABC News" أن شاحنة Tesla Cybertruck كانت تنقل على متنها حمولة من قذائف الهاون على شكل ألعاب نارية.

وأكد أنه وحتى يتم تحديد الدافع، تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره عملا إرهابيا محتملا ويجري جمع الأدلة والتحقيق في الحادث.

وأوضح أن المحققين يعملون بشكل عاجل لتحديد الدافع وما إذا كان السائق ينوي إحداث انفجار ولماذا.

من جهته، ذكر المياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة أن الانفجار يبدو أنه عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "Cybertruck" والقنبلة الانتحارية "F-150" في نيو أورليانز وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما.