إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف عددا من المباني السكنية شمالي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بعدد كبير من الآليات العسكرية، وسط أنباء عن الدفع بالآليات لهدم منزل شرقي المدينة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا، شرق طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وجرفت الممتلكات العامة داخل البلدة، وشملت أعمدة الإنارة والأشجار.