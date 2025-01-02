بلغاريا ورومانيا تنضمان رسميا إلى منطقة شينجن

انضمت بلغاريا ورومانيا، بشكل كامل، الأربعاء، إلى منطقة شينجن لحرية التنقل بدون تأشيرة بين الدول الأوروبية.

ورحبت المفوضية الأوروبية - في بيان - بالقرار الجماعي الصادر اليوم من المجلس برفع القيود على الحدود البرية الداخلية مع رومانيا وبلغاريا؛ اعتبارا من أول يناير 2025.

وتشكل هذه الخطوة المهمة إتمام انضمام البلدين الكامل إلى منطقة شينجن. وهذا لا يعزز منطقة شينجن فحسب، بل يقوي السوق الداخلية ويزيد من حركة السفر والتجارة والسياحة. وأن منطقة شينجن القوية تعزز وحدة الاتحاد الأوروبي وتجعله أقوى على الصعيد العالمي، بحسب المفوضية.

ويعني قرار اليوم؛ أنه اعتبارا من أول يناير 2025، يمكن للمواطنين السفر دون قيود على الحدود البرية إلى ومن بين بلغاريا ورومانيا.

يشار إلى أنه منذ ديسمبر الماضي، عندما قرر المجلس ترحيب رومانيا وبلغاريا في منطقة شينجن، اتخذت الدولتان العضوان جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شينجن اعتبارا من 31 مارس 2024.