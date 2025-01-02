إعلام إسرائيلي: المفاوضات مستمرة بشأن غزة وتجرى مناقشات حول المرحلة الأولى من الصفقة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المفاوضات مستمرة بشأن غزة، وتجرى مناقشات حول المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضافت القناة نقلًا عن مسؤولين، إنه بالرغم من ما يثار عن جمود المفاوضات بشأن غزة، فإن الطريق إلى الصفقة ليس مسدودا.

وأمس الأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حماس بتنفيذ "ضربات قوية" على قطاع غزة.

قال كاتس من خلال بيان له: "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة.. وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات قوية لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".

وأضاف: "سيكثف الجيش الإسرائيلي أنشطته ويعززها ضد أوكار الإرهاب في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس".