قتيل و7 جرحى بانفجار سيارة أمام فندق ترامب بلاس فيجاس

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 7 على الأقل في انفجار سيارة أمام فندق "ترامب" في مدينة لاس فيجاس، بولاية نيفادا.. فيما تتعامل السلطات مع الحادث على أنه "عمل إرهابي محتمل".

وقال مسئولون من شرطة لاس فيجاس متروبوليتان وإدارة إطفاء مقاطعة كلارك - في مؤتمر صحفي - إن شخصًا توفي داخل السيارة، وأنهم يعملون على إخراج الجثة، وأن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا في مكان قريب بجروح طفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وقالت المتحدثة باسم المقاطعة - في بيان - إن الحادث وقع بمنطقة خدمة صف السيارات في فندق "ترامب إنترناشونال لاس فيجاس".

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية أن السلطات تحقق في انفجار السيارة وهي من طراز "تسلا سايبرترك"؛ باعتباره عملا إرهابيا محتملا، مشيرة إلى أن سائق السيارة دخل إلى منطقة صف السيارات بالفندق وانفجرت السيارة؛ ويبدو أن السائق مات؛ وهو الضحية الوحيدة من الحادث، فيما أصيب سبعة من المارة بجروح طفيفة.

بدوره، أشاد إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة "ترامب" - في تدوينة على منصة (إكس) - بإدارة الإطفاء ووكالات إنفاذ القانون المحلية "لاستجابتهم السريعة واحترافيتهم".

ويقع الفندق المكون من 64 طابقًا بالقرب من شارع "لاس فيجاس ستريب" الشهير؛ وعلى الجانب الآخر من الشارع من مركز تسوق "فاشون شو" لاس فيجاس.