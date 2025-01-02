الموت الصامت.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسرب غاز طبيعي أثناء تواجدهم داخل مسكنهما بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي للعلاج اللازم.

وكان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بإصابة أفراد أسرة كاملة بحالة اختناق داخل شقة سكنية بمدخل العمدة بمدينة كفر الدوار

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لموقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة زوجين ونجلهما بحالة اختناق إثر تسرب غاز طبيعي من السخان.

والمصابين هم كلا من: "كريم أحمد عبد القادر، 41 عاما، مدرس، زوجتة يسر خالد حسين، 33 عاما ربة منزل ونجلهما فهد، 7 سنوات".

وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.