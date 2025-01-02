بريطانيا تنهي تدريب 200 طيار أوكراني على مقاتلات "إف 16"

قالت السفارة البريطانية في أوكرانيا، الأربعاء، إن 200 طيار أوكراني تلقوا تدريبًا أساسيًا على مقاتلات (F-16) في المملكة المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية - في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التدريب الذي أجراه مدربون من سلاح الجو الملكي البريطاني؛ شمل التعامل العام مع الطائرات، والتحليق باستخدام أجهزة الطائرة، والملاحة على مستوى منخفض، والطيران في تشكيلات متقدمة.

ويعمل مركز تدريب F-16 الأوروبي (EFTC)، حيث يتدرب الطيارون الأوكرانيون، الآن بكامل طاقته بأسطوله الكامل من الطائرات، وقد أصبح ذلك ممكنا بتعاون هولندا، التي نقلت جميع مقاتلاتها الـ 18 من طراز F-16 إلى المركز في رومانيا.