البحرين تدين حادثة الدهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لحادثة الدهس التي وقعت في الحي الفرنسي السياحي بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أمس الأربعاء - عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأمريكي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.