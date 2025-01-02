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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا، شرق طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وجرفت الممتلكات العامة داخل البلدة، وشملت أعمدة الإنارة والأشجار. 

واقتحم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.

فلسطين مواجهات عنيفة قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين