في بيان رسمي.. بيراميدز يرحب بالترجي وجماهيره قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا للترحيب بنادي الترجي التونسي قبل المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أفريقيا.

وقال المركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن النادي يؤكد على ترحيبه العميق ببعثة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره التي ستحضر مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف البيان: يرحب نادي بيراميدز بالأشقاء الضيوف في إطار من المعاملة بالمثل في العدد الممنوح للنادي في المواجهة الأولى باستاد رادس في تونس.

ويؤكد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز على أن نادي الترجي وفر لبعثة بيراميدز 125 تذكرة، بجانب 20 تذكرة "2 لوج" جانبي خلف المرمى، باستاد رادس مع التأكيد على غلق المقصورة، وأن نادي بيراميدز قرر المعاملة بالمثل، وقرر منح الضيوف 125 تذكرة مجانية لجماهير النادي، مع توفير 2 "لوج" سعة 20 مشجعا، باستاد الدفاع الجوي، للسادة ممثلي الترجي، مع بيع باقي النسبة المحددة للتذاكر الخاصة بجماهير الترجي والتي يبلغ مجموعها 355 تذكرة طبقا للسعة المحددة في اللقاء بعشرة آلاف متفرج للبيع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات الأخرى بما تم الاتفاق عليه.



ويؤكد المركز الإعلامي أنه لا توجد مطلقا أي ضغينة أو مشكلة بين الجانبين، بل بالعكس نعتز بالعلاقة الطيبة مع نادي الترجي الشقيق وجماهيره وكافة الأخوة من تونس الشقيق، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حسن الاستقبال والضيافة للأشقاء، وسيكون هناك استقبالا رسميا للبعثة التونسية في مطار القاهرة، تقديرا لروح الأخوة بين الناديين.