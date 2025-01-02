القبض على قاتل مُسنة لسرقتها ببولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة مُسنة في عقدها التاسع مخنوقه ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجني عليها بدافع السرقة وتم ضبطه.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة في عقدها التاسع بها آثار خنق ووجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها لسرقتها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.