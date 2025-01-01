السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ عملية الدهس وتقول إنه كان يحمل علم "داعش"

كشفت السلطات الأمريكية هوية منفذ عملية الدهس وإطلاق النار التي وقعت في مدينة نيو أورليانزر الأمريكية، اليوم /الأربعاء، وقالت إنه كان يحمل "علم "داعش" أثناء تنفيذ الجريمة.

وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على علم تنظيم "داعش" في السيارة التي استخدمها المهاجم في قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في المدينة الكبرى بولاية لويزيانا.

كما كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي - في بيان أذاعته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية مساء اليوم /الأربعاء - هوية المشتبه به، حيث يدعى "شمس الدين جبار" البالغ من العمر 42 عاما من هيوستن بولاية تكساس، مضيفا أنه تم العثور على عبوات ناسفة أخرى في منطقة الهجوم منفصلة عن المكان الذي اصطدم فيه المشتبه به بالحشد.

وقال مصدر أمني إن المشتبه به كان يرتدي ملابس عسكرية أثناء ارتكاب الجريمة، مضيفا أنه تم العثور على العديد من الأجهزة المتفجرة المشتبه بها في صندوق ثلج في الشاحنة الصغيرة المستخدمة في الهجوم.

ويبحث المحققون عن أي شركاء محتملين للجاني، ومعرفة ما إذا كان يتبنى وجهات نظر سياسية أو دينية معينة، ومدى ارتباطه بمنظمات إرهابية.

ولقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 30 بعدما صدمت شاحنة حشدا من الأشخاص في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين في نيو أورليانز، حسبما ذكرت وكالة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز (نولا ريدي)، في حصيلة أولية عقب وقوع الحادث.