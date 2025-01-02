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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدكتور أحمد جمال موسى رئيساً للجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات

الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال الدين موسى
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اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة  الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها إعتبارا من 5 يناير 2025.

فيما تم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، رئيساً للجنة قطاع الدراسات القانونية،  و الدكتور محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق أميناً للجنة .

كما تم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيساً للجنة التنسيق للجان العلوم الإجتماعية والإدارة والتى تضم 8  لجان هي: «الدراسات اللغوية - الخدمة الاجتماعية - العلوم الرياضية - الدراسات الإعلامية - الدراسات القانونية - الإقتصادية والعلوم السياسية - السياحة والفنادق - الدراسات التجارية».

أحمد جمال الدين موسى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة بني سويف كلية الحقوق جامعة المنصورة