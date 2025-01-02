الدكتور أحمد جمال موسى رئيساً للجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها إعتبارا من 5 يناير 2025.

فيما تم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، رئيساً للجنة قطاع الدراسات القانونية، و الدكتور محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق أميناً للجنة .

كما تم اختيار الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيساً للجنة التنسيق للجان العلوم الإجتماعية والإدارة والتى تضم 8 لجان هي: «الدراسات اللغوية - الخدمة الاجتماعية - العلوم الرياضية - الدراسات الإعلامية - الدراسات القانونية - الإقتصادية والعلوم السياسية - السياحة والفنادق - الدراسات التجارية».