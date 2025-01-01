وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يستقيل من الكنيست بعد شهرين من إقالته من منصبه

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الليلة، استقالته من الكنيست، وذلك بعد شهرين من إقالته من منصبه، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال جالانت، وعين مكانه، يسرائيل كاتس، على خلفية الاختلافات بينهما فيما يتعلق بإدارة الحرب على قطاع غزة، ولبنان.

يُشار إلى أن جالانت ونتنياهو ملاحقان من جانب المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ الحرب عليه في السابع من أكتوبر 2023.