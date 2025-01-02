صحة المنوفية: جولة ميدانية بمستشفيات الشهداء وزاوية الناعورة

قام الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية شملت مستشفى الشهداء المركزي ومستشفى زاوية الناعورة.

خلال الزيارة، تفقد الدكتور النعماني مختلف الأقسام بالمستشفيين، واطلع على سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية والإدارية بتقديم خدمات صحية تتماشى مع المعايير المقررة.

وأكد الدكتور النعماني على أهمية تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما استمع إلى العاملين بالمستشفيين لمناقشة التحديات التي تواجههم، مشدداً على أهمية تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لتحسين الأداء وضمان بيئة عمل مناسبة.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور النعماني عن تقديره للجهود المبذولة من الكوادر الطبية والإدارية، مثمناً التحسن الملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمرضى.