ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بالجبل الأسود

جانب من محيط الحادث
جانب من محيط الحادث في الحادث في الجبل الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل عدة أشخاص عندما فتح رجل النار داخل مطعم في الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، قبل أن يفر من مكان الحادث، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت قنوات محلية في الجبل الأسود أن الجاني اقتحم منشأة للطعام في مدينة سيتينجيه، وأطلق عدة طلقات نارية ثم فر من المكان حاملًا سلاحه، بحسب صحيفة تايمز أوف مالطا.

وتراوحت التقارير حول عدد القتلى بين خمسة إلى سبعة أشخاص.

وقالت الشرطة: "نود إعلام الجمهور أن هذا الحادث معزول ولا يتعلق بحرب بين مجموعات إجرامية منظمة.. تم إرسال وحدات خاصة من الشرطة إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع الطارئ".

وبحسب ما ورد فقد وقعت مشاجرة في وقت ما بعد الظهر قبل إطلاق النار.

الجبل الأسود إطلاق النار