مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بالجبل الأسود

قتل عدة أشخاص عندما فتح رجل النار داخل مطعم في الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، قبل أن يفر من مكان الحادث، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت قنوات محلية في الجبل الأسود أن الجاني اقتحم منشأة للطعام في مدينة سيتينجيه، وأطلق عدة طلقات نارية ثم فر من المكان حاملًا سلاحه، بحسب صحيفة تايمز أوف مالطا.

وتراوحت التقارير حول عدد القتلى بين خمسة إلى سبعة أشخاص.

وقالت الشرطة: "نود إعلام الجمهور أن هذا الحادث معزول ولا يتعلق بحرب بين مجموعات إجرامية منظمة.. تم إرسال وحدات خاصة من الشرطة إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع الطارئ".

وبحسب ما ورد فقد وقعت مشاجرة في وقت ما بعد الظهر قبل إطلاق النار.