خالد البلشي: “التحليل بـ 43 جنيها للنقابات و90 لأخرى و345 للمواطنين.. أين العدالة؟”

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استيائه من التفاوت الكبير في أسعار الخدمات الطبية، واصفًا الأمر بأنه نموذج واضح للممارسات الاحتكارية التي يجب التصدي لها.

وقال البلشي: “هناك مثال لما نرفضه بشدة، أحد التحاليل تم تسعيره لصالح إحدى النقابات بمبلغ 43 جنيهًا في المحافظات و51 جنيهًا في القاهرة، شاملة الأرباح، بينما يتم الإصرار على تسعيرة لنقابات أخرى، في مخالفة للتعاقدات، بسعر 90 جنيهًا، أي ضعف المبلغ تقريبًا”.

وأضاف: “المفارقة الأكبر أن نفس التحليل يُقدم للمواطنين من الجهة ذاتها بأسعار تصل إلى 345 جنيهًا، أي أكثر من ستة أضعاف السعر المقدم للنقابات”.

وأكد البلشي أن الصمت على هذه التجاوزات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشددًا على ضرورة وقف الممارسات الاحتكارية في مجال الخدمات الطبية لضمان العدالة في تقديم الخدمات لجميع الفئات.