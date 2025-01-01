إخلاء عقار قديم بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية بعد حدوث تصدعات بالدور الأخير

وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط قرار إخلاء مؤقت لسكان العقار رقم 129 شارع طيبة بسبورتنج الصغرى لحين تنفيذ قرار الترميم، بعد سقوط جزء من الشخشيخة وحدوث تصدعات بالدور الأخير.

وفي استجابة عاجلة وسريعة للبلاغ الوارد بشأن سقوط جزء من الشخشيخة بالعقار رقم 129 شارع طيبة بسبورتنج الصغرى، توجه العاملين بإدارة المتابعة بحي وسط للتوجه إلي موقع العقار.

وبعد المعانية تبين على الطبيعة أن العقار مكون من دور أرضى و أربعة أدوار علوية (حوائط حامله)، كما تبين سقوط جزء من شخشيخه العقار دون وقوع اصابات، بالإضافة إلي وجود شروخات وتصدعات بالدور الأخير.

كما اتضح من الرجوع للسجلات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 135 لسنه 1997، ولم يقم المالك بتنفيذه، وتم اخطار الإدارة الهندسية بالحى لعمل محضر اخلاء مؤقت دون المنقولات لسكان العقار بقسم شرطة باب شرق لحين اتمام عمليه الترميم، وجاري المتابعة.