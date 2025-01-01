بايدن: "إف.بي.آي" يتعامل مع حادث الدهس كـ"عمل إرهابي".. وترامب: قلوبنا مع الضحايا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يتولى التحقيق في حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا، بعد أن أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.. فيما قال قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب “قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في إدارة شرطة نيو أورليانز”.

وأشاد بايدن، في بيان أذاعته شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، بالاستجابة “الشجاعة والسريعة” من جانب سلطات إنفاذ القانون في منع وقوع المزيد من الوفيات والإصابات.

وقال إن إدارته تلقت “إحاطات مستمرة منذ وقت مبكر من هذا الصباح من قبل قيادة سلطات إنفاذ القانون وفريق الأمن الداخلي الخاص بي، بما في ذلك وزيرة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائبة المدعي العام ليزا موناكو، ومستشارة الأمن الداخلي في البيت الأبيض ليز شيروود راندال، وعمدة بلدية نيو أورليانز لاتويا كانتريل بشأن الحادثة المروعة التي وقعت هناك بين عشية وضحاها”.

وواصل: “وجهت فريقي لضمان توفر كل الموارد بينما تعمل سلطات إنفاذ القانون للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود أي تهديد من أي نوع.. قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون ببساطة الاحتفال بالعيد”، وأضاف: “لا يوجد مبرر للعنف من أي نوع، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر منصته “تروث سوشال”، “قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في إدارة شرطة نيو أورليانز”.

وأضاف: “ستدعم إدارتي مدينة نيو أورليانز بالكامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير”.

وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ربع السنوية الصادرة في 2024، شهدت نيو أورلينز انخفاضًا في الجرائم العنيفة.