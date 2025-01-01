احذر من أمراض شتوية تصيب الأطفال .. تعرف على الأعراض والوقاية والعلاج

في فصل الشتاء يتعرض الكثير من الأطفال الرضع وكبار السن لمكشلات صحية وأعراض شديدة مثل الانفلونزا والبرد والكحة والعطس والسعال نتيجة ضعف المناعة وانتشار الفيروسات والبكتيريا المتحورة مثل فيروس البرد وكورونا، وتعد الإنفلونزا من أشهر الفيروسات التي تصيب الإنسان بل وأكثرها علي الإطلاق.. وخصوصا الأطفال.

ويوضح الدكتور موسي علي موسي أخصائي طب الأطفال والحميات وحديثي الولادة جامعة الأزهر، في تصريح خاص "البوابة" عن أعراض البرد والاجراءات الوقائية من الانفلونزا والتطعيمات اللازمة للأطفال الرضع كالتالي :

أعراضه : عطس رشح زكام ارتفاع درجة الحرارة سعال

تتراوح شدة الأعراض من شخص لآخر

للوقاية من الإنفلونزا: تطعيم الإنفلونزا وهو مناسب للأطفال من سن ستة شهور

وتطعيم الانفلونزا الموسمية مخصص هذا التطعيم ضد فيروس الانفلونزا فقط .

الأطفال المسموح لهم بالتطعيم :

كل الأطفال وخصوصا مرضي حساسية الصدر والأنف أو الطفل المصاب بأمراض مزمنة من فوق ٦ شهور

- أنواعه

عبارة عن نوعين مثل "influvac , vaxigrip "

رباعي أو ثلاثي

يؤخذ من فوق ٦ شهور، ممنوع للأطفال أقل من ذلك.

-جرعته عبارة عن :

من فوق ٦ شهور حتي ٣ سنوات الحقنة كاملة عضل بالكتف أو تحت الجلد

لو فوق ٣ سنوات يأخد الحقنة كاملة "ده لو اخد التطعيم من قبل "

لو أول مرة الطفل أخذ التطعيم

من ٦ شهور حتي ٣ سنوات الحقنة كاملة مرتين بين كل مره والتانيه شهر

لو فوق ٣ سنوات الحقنه كاملة مرتين بين كل مره والتانية شهر

من فوق ٩ سنوات جرعة واحدة فقط

الموانع والتحذيرات :

لو الطفل سخن وده مؤقت ممكن يأخذ التطعيم بعد زوال الحرارة ، أو لو الطفل عنده حساسية من البيض مثلا.

العلاج : الإنفلونزا عدوي فيروسية لا تحتاج مضادات حيوية مسكنات للألم أو خافض حرارة بها مادة باراسيتامول او ابيوبروفين.