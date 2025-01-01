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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان فلسطينيان في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،553 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

غزة جباليا الأطفال