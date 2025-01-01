تقارير: الشمال القطري يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي الشمال القطري اقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

أفاد الحساب الرسمي لشبكة قنوات الكأس القطرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر سابقا» (منصة إكس)، بأن نادي الشمال اقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي في صفقة انتقال حر، وذلك اعتبارًا من الموسم المقبل.

ولم تكشف قنوات الكأس عن هوية اللاعب، الذي يريد نادي الشمال ضمه من الأهلي في الموسم القادم، لكنها ذكرت أن عقده ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وأشارت قنوات الكأس بأن هذا اللاعب بارز في الأهلي وحسم اتفاقه مع نادي الشمال، وينضم له بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، كما يعلن النادي القطري عن الصفقة قريبًا.

لاعبون من الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم

ويضم الأهلي بين صفوفه أكثر من لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وبالتالي يرحل في صفقة انتقال حر.

ويأتي الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح المارد الأحمر، أبرز اللاعبين الذي ينتهي عقودهم مع الأهلي مع انتهاء الموسم الكروي الحالي، بالإضافة إلى التونسي علي معلول وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.