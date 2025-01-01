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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

استقبال حافل للفنان محمد سعد في العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

الفنان محمد سعد
الفنان محمد سعد
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استقبل الجمهور الفنان محمد سعد، بحفاوة شديدة، وذلك فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش"، الذي بدأ منذ قليل، بدور العرض السينمائى بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة.

وظهر الفنان محمد سعد بلوك شخصية فيلمه "الدشاش" ، والذي يجسد فيه شخصية رجل عصابة، والتقط الصور مع جمهوره ومعجبيه، متمنيين له التوفيق فى هذا الدور المختلف.

 تدور أحداث "الدشاش" فى إطار اجتماعى، ويجسد فيه محمد سعد شخصية زعيم عصابة، تتشابك حياته مع مجموعة من الأحداث المثيرة، ويشاركه بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم زينة، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

الفنان محمد سعد الدشاش دور العرض السينمائي العرض الخاص لفيلم الدشاش