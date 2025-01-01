استقبال حافل للفنان محمد سعد في العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

استقبل الجمهور الفنان محمد سعد، بحفاوة شديدة، وذلك فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش"، الذي بدأ منذ قليل، بدور العرض السينمائى بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة.

وظهر الفنان محمد سعد بلوك شخصية فيلمه "الدشاش" ، والذي يجسد فيه شخصية رجل عصابة، والتقط الصور مع جمهوره ومعجبيه، متمنيين له التوفيق فى هذا الدور المختلف.

تدور أحداث "الدشاش" فى إطار اجتماعى، ويجسد فيه محمد سعد شخصية زعيم عصابة، تتشابك حياته مع مجموعة من الأحداث المثيرة، ويشاركه بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم زينة، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج سامح عبدالعزيز.