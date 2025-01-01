طوارئ في صحة دمياط احتفالا بأعياد الميلاد

قرر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع حالة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة وعقد غرفة ادارة الازمات بمديرية الصحة بدءًا من اليوم الأربعاء ضمن الاجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيدة.

وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بنطاق محافظة دمياط و ذلك في الاجتماع الذى عقده مع الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و الدكتور طارق الذكى مدير الادارة العامة لطب الاسنان و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الرعاية العاجلة و الطوارىء .

حيث وجه وكيل وزارة الصحة في دمياط بالتأكد من توافر كميات احتياطية من الادوية و المستلزمات الطبية و اكياس الدم و مخزون الاكسوجين بجميع المنافذ الصحية بالاضافة إلي التنسيق الكامل مع هيئة الاسعاف.

كما أصدر أمرا إداريا ببدء انعقاد غرفة ادارة الازمات بدءا من اليوم الأربعاء و حتى نهاية فترة اعياد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل وزارة الصحة في دمياط على تكثيف المرورات لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية و رفع تقرير يومى مفصل له.

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد بدران استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، حيث أنطلقت قافلة طبية مجانية بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٣٨٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفي وأيضًا إجراء ٢٠٧ تحليل بمعمل الدم و ١٧ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ١٩ حالة بالأشعة و ٣٤ حالة بالسونار ، وفحص ١١٠حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٣٠ مواطن.