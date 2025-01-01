وزارة العدل تطلق خدمة التصديق في 4 محافظات بداية من الأحد المقبل

أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 4 مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم- بني سويف- البحيرة- الوادي الجديد)، اعتبارًا من الأحد المقبل، لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

- تدريب المستشارين والإداريين العاملين بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.

- تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في تلك المحافظات.

- صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

يذكر أن إجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح 24 مكتبًا في محافظات (سوهاج- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- السويس- بورسعيد- الغربية- الشرقية- مطروح- القليوبية- الإسكندرية- الدقهلية- المنوفية- الإسماعيلية- جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان) بالإضافة إلى الأربعة مكاتب الجدد.